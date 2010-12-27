Новый Джокер не встретится с Бэтменом Паттинсона

Слухи развеял постановщик картины про главного противника рыцаря Готэма.

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филиппс опроверг слухи о возможном появлении злодея в исполнении Хоакина Феникса в новых фильмах про Бэтмена. Об этом сообщило издание Variety.

На вопрос журналиста Филлипс ответил категорически: - "Нет, такого никогда не произойдет". Далее он заявил об обширности культуры комиксов в Америке и заверил фанатов, что они увидят еще много Джокеров, противостоящих Бэтмену.

Напомним, что слух о появлении Феникса в новых картинах появился после интервью Роберта Паттинсона, утвержденного на роль Темного рыцаря. Кандидатуру актер одобрил Кристиан Бэйл, воплотивший образ героя в знаменитой трилогии Кристофера Нолана.

Фото: скриншот из фильмов "Джокер", "Темный Рыцарь"