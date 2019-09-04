Новый "Джокер" может стать частью перезапуска фильмов про "Бэтмена"

Фанаты выдвинули соответствующее предположение после интервью исполнителя роли Темного Рыцаря.

Злодей Джокер в исполнении Хоакина Феникса может появится в новых фильмах о Бэтмене, где героя сыграет Роберт Паттинсон. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что в интервью СМИ звезду "Сумерек" попросили прокомментировать предстоящий фильм про главного врага Темного Рыцаря. На вопрос о том, что он думает о герое Феникса актер заявил, что не хочет спойлерить фанатам детали. Заявление Паттинсона некоторые фанаты восприняли как некий намек на возможную встречу Бэтмена и Джокера в новых фильмах Warner Bros.

Напомним, что "Джокер" дебютировал на Венецианском кинофестивале и собрал массу положительных отзывов у критиков. В российский прокат картина выйдет 3 октября. Фильма снял режиссер "Мальчишника в Вегасе" Тодд Филлипс.

Перезапуск Бэтмена студия Warner Bros. доверила постановщику "Планеты обезьян: Революция" Мэтту Ривзу. Главную роль в нем сыграет Роберт Паттинсон. Также в СМИ появилась информация о возможном участии в ленте Хлои Грейс Морец и Вуди Харрельсона.

Сюжет картины развернется в период становления Темного рыцаря. В ленте ему будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Видео: YouTube/ WarnerBros