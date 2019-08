СМИ: Вуди Харрельсон сыграет в новом "Бэтмене"

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Звезда "Настоящего детектива" и "Три билборда на границе" Вуди Харльсон может получить роль в новой экранизации комиксов про Бэтмена. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

Режиссером нового фильма стал постановщик "Планеты обезьян: Революция" Мэтт Ривз. Главного героя в фильме сыграет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон. Также в ленте возможно появление звезды "Пепца" и "Телекинеза" Хлои Грейс Морец.

Сюжет картины развернется в период становления Темного рыцаря. В ленте ему будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Видео: YouTube/DC Kids, Jimmy Kimmel Live