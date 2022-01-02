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В Петербурге открылось генеральное консульство Кыргызстана
Сегодня, 19:06
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В Петербурге открылось генеральное консульство Кыргызстана

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Отметим, что консульства страны работают уже в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Генеральное консульство Кыргызстана открылось в Петербурге сегодня, 1 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе МИД страны.

В круг генконсульства войдут территории республик Карелии, Коми и Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.

Отметим, что консульства Кыргызстана работают уже в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге готовится к закрытию консульство Швеции.

Фото: ArtFile

Теги: генконсульство кыргызстана, киргизия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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