В Пулково открылся участок для голосования по Конституции

Проголосовать на нем смогут все граждане России, достигшие 18 лет и оформившие заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

В четверг, 25 июня, в аэропорту Пулково открылся временный избирательный участок для желающих принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в "ТАСС".

Там смогут проголосовать житель многих регионов Северо-Западного округа, которые пользуются аэропортом, и пассажиры вывозных рейсов, которые вернулись в Россию из-за рубежа. Для этого необходимо было ранее оформить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Также участки открылись в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областях, Республиках Карелия и Коми.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Фото: Аэропорт Пулково / VK