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Время работы избирательных участков в Петербурге изменилось
Сегодня, 21:51
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fvbykov

Время работы избирательных участков в Петербурге изменилось

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Установка пришла от Центральной избирательной комиссии.

Избирательные участки в Петербурге изменили время своей работы в период голосования по поправкам в Конституцию РФ. С 25 по 30 июня они будут работать с 8:00 до 20:00 часов.  Об этом стало известно в ходе заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 195, которое транслировалось 24 июня. 

Как рассказали участники заседания, данная установка пришла от Центральной избирательной комиссии. До этого время проведения голосования планировалось с 16:00 до 20:00 с 25 по 29 июня и с 14:00 до 16:00 30 июня. За данные изменения проголосовали все 12 глав комиссий.

Фото: Piter.tv

Теги: выборы, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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