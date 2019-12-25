Время работы избирательных участков в Петербурге изменилось

Установка пришла от Центральной избирательной комиссии.

Избирательные участки в Петербурге изменили время своей работы в период голосования по поправкам в Конституцию РФ. С 25 по 30 июня они будут работать с 8:00 до 20:00 часов. Об этом стало известно в ходе заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 195, которое транслировалось 24 июня.

Как рассказали участники заседания, данная установка пришла от Центральной избирательной комиссии. До этого время проведения голосования планировалось с 16:00 до 20:00 с 25 по 29 июня и с 14:00 до 16:00 30 июня. За данные изменения проголосовали все 12 глав комиссий.

Фото: Piter.tv