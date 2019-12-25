В Петербурге открылись два гипермаркета OBI

С завтрашнего дня откроются остальные три OBI Космонавтов, OBI Дыбенко и OBI Лахта.

В пятницу, 29 апреля, в Петербурге и Ленобласти открылись два магазина для дачи и ремонта OBI. Они возобновили работу после закрытия в марте. Об этом сообщили на сайте торговой сети.

Магазины OBI Пулковское и OBI Парнас возобновили работу. С завтрашнего дня откроются остальные три OBI Космонавтов, OBI Дыбенко и OBI Лахта.

Напомним, что ранее мы писали о возвращении магазинов OBI под новым брендом. По данным "Коммерсанта", структура должна была перейти семье бизнесмена из Казахстана Ерлана Сейсембаева. Одна из компаний бизнесмена развивает магазины OBI в стране по франшизе.

Ранее Piter.tv писал, что петербургская компания подала заявку на регистрацию бренда-клона IKEA. На прошлой неделе генеральный директор этой компании подал иск в суд, потребовав от IKEA квадриллион рублей за приостановление деятельности в России.

Фото: pexels

