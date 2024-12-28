В Петербурге открыли продажу билетов на прокаты сборной России по фигурке

Билеты на прокаты фигуристов в "Юбилейном" стоят от 300 до 3500 рублей.

В Санкт-Петербурге стартовала продажа билетов на открытые прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие состоится 27 и 28 сентября на арене "Юбилейный", вместимость которой составляет 7 тыс. зрителей. Об этом сообщает "МК в Питере".

Стоимость билетов варьируется от 300 до 3500 руб. На льду выступят ведущие спортсмены сборной, которые продемонстрируют свои программы перед началом нового сезона.

Ранее сообщалось, что в посёлке Новоселье планируется строительство нового квартала. Территорию нового квартала украсил широкий пешеходный бульвар, который проходит через парковые пространства, зоны отдыха и уютные дворы с детскими площадками.

Фото: Telegram / Пиотровский Online