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В Петербурге открыли приём заявок на выплаты семьям с детьми
Сегодня, 10:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге открыли приём заявок на выплаты семьям с детьми

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В 2020 году учитывается прожиточной минимум второго квартала 2019 года ― 11 465 рублей.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге открыли приём заявок на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Отмечается, что соответствующие выплаты распространяются на те семьи, где есть дети от трех лет до семи. Однако деньги получать лишь те,  у кого доход с каждого члена семьи не превысит МРОТ. Напомним, что в 2020 году учитывается прожиточной минимум второго квартала 2019 года ― 11 465 рублей.

Предполагается, что единовременная выплата составляет ― 5 588.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 389 новых случаев коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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