В 2020 году учитывается прожиточной минимум второго квартала 2019 года ― 11 465 рублей.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге открыли приём заявок на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Отмечается, что соответствующие выплаты распространяются на те семьи, где есть дети от трех лет до семи. Однако деньги получать лишь те, у кого доход с каждого члена семьи не превысит МРОТ. Напомним, что в 2020 году учитывается прожиточной минимум второго квартала 2019 года ― 11 465 рублей.

Предполагается, что единовременная выплата составляет ― 5 588.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 389 новых случаев коронавируса.

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