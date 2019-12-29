В Петербурге открыли первый детский сад на намывных территориях

В детский сад смогут ходить 140 детей.

В Петербурге на улице Вадима Шефнера, 12к3 открылся первый детский сад на намывных территориях. На церемонии открытия присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

В Василеостровском районе нет очереди в детские сады, но открытие нового дошкольного учреждения позволит разгрузить остальные сады. Строительная организация передала детсад в собственность города на безвозмездной основе.

Учреждение оформили в морской и приключенческой тематике. Здесь будет семь групп для детей от 2 до 7 лет. На территории дошкольного учреждения есть бассейн, оборудованы игровые площадки и спортивные зоны.

Один из старейших детсадов Петербурга отремонтируют за счет городского бюджета.

Фото: Piter.TV