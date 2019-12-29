Один из старейших детсадов Петербурга отремонтируют за счет городского бюджета

Губернатор Петербурга Александр Беглов взял ситуацию с ремонтом здания детского сада № 59 под особый контроль.
В прошлом году дошкольному учреждению исполнилось 95 лет. Деньги на капитальный ремонт будут выделены из городского бюджета, заявил Беглов.
Это не простой детский сад. Он работал в годы блокады — здесь находился детский эвакоприемник,
– подчеркнул Беглов
Также планируется сохранить все вещи, фотографии и документы блокадной поры. В экспозиции музея детского сада есть фото воспитанников с 1924 года, исторические документы, рисунки времен войны и письма. Беглов подарил детскому саду книгу А. Сакевича "Цыплята" 1934 года издания.
В Металлострое появится еще один детский сад
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )