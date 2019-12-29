Один из старейших детсадов Петербурга отремонтируют за счет городского бюджета

Детский сад работал в годы блокады.

Губернатор Петербурга Александр Беглов взял ситуацию с ремонтом здания детского сада № 59 под особый контроль.

В прошлом году дошкольному учреждению исполнилось 95 лет. Деньги на капитальный ремонт будут выделены из городского бюджета, заявил Беглов.

Это не простой детский сад. Он работал в годы блокады — здесь находился детский эвакоприемник, – подчеркнул Беглов

Также планируется сохранить все вещи, фотографии и документы блокадной поры. В экспозиции музея детского сада есть фото воспитанников с 1924 года, исторические документы, рисунки времен войны и письма. Беглов подарил детскому саду книгу А. Сакевича "Цыплята" 1934 года издания.

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Фото: Piter.TV