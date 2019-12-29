В Металлострое появится еще один детский сад

Он будет рассчитан на 185 мест

В поселке Металлострой появится еще один детский сад. Закупку на его достройку разместило Санкт-Петербургской ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

В трехэтажном садике будет 185 мест. Рядом с ним обустроят игровые и физкультурные площадки. А находиться он будет на улице Садовой.

Стоимость работ по достройке ДОУ – около 158 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе на их проведение принимаются до 11 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге разработали уникальный прибор для удаления раковых клеток.

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