В Петербурге открыли обновленную диспетчерскую для водителей автобусов

На Московском шоссе заработала модернизированная конечная станция с комнатами отдыха и душевыми. Это второй объект в рамках городской программы по созданию комфортных условий для сотрудников общественного транспорта.

На разворотной площадке в Московском районе Петербурга начала работу обновленная диспетчерская станция для водителей автобусов. Вице-губернатор Кирилл Поляков осмотрел здание и сообщил подробности в своем телеграм-канале.

Объект стал вторым, реализованным в рамках городского проекта "Идеальная конечная станция". Первую подобную диспетчерскую открыли в конце 2025 года на Заречной улице. Площадка на Московском шоссе обслуживает шесть автобусных маршрутов, на которых трудятся около 100 водителей. В обновленном помещении для них оборудовали комнаты отдыха, кухню, медицинский кабинет, душевые кабины и санузлы.

Кирилл Поляков отметил, что создание комфортных условий для межрейсового отдыха водителей способствует стабильной работе наземного транспорта и положительно влияет на безопасность дорожного движения.