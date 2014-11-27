Автобусный парк №3 в 2025 году обслужил более 18 млн пассажиров

Предприятие пережило реконструкцию и сейчас обслуживает десять маршрутов в семи районах города.

Автобусный парк №3, входящий в структуру СПб ГУП "Пассажиравтотранс", 1 марта отмечает 69 лет со дня основания. За 2025 год предприятие обслужило более 18 миллионов пассажиров, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

История парка началась 1 марта 1957 года, когда на линию вышли первые 30 автобусов ЗИС-155 (позже переименованных в ЗИЛ-155). В начале 2000-х деятельность предприятия приостановили, но в 2017 году началась его масштабная реконструкция, завершившаяся к 2021 году.

Сегодня площадка оснащена новейшим оборудованием, процессы обслуживания подвижного состава полностью автоматизированы. В парке эксплуатируется 187 автобусов марок КамАЗ и НефАЗ: 21 автобус большого класса и 1 особо большого класса на компримированном природном газе; 165 автобусов большого класса на дизельном топливе.

Сейчас более 1000 сотрудников парка обслуживают десять маршрутов, охватывающих Невский, Центральный, Петроградский, Приморский, Василеостровский, Адмиралтейский и Фрунзенский районы Петербурга.

В комитете отметили, что предприятие продолжает развиваться, внедряя современные технологии и увеличивая пассажиропоток.

Фото: ВКонткате / Комитет по транспорту Санкт-Петербурга