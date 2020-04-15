Нетрезвого лихача на каршеринге задержали со стрельбой в Всеволожском районе

Другу автомобилиста тоже предстоит разбирательство, так как он обвиняется в нарушении общественного порядка.

В феврале прошлого года на трассе "Кола" неподалеку от Петербурга сотрудники дорожно-патрульной службы пытались остановить автомобиль Renault Kaptur, принадлежащий сервису каршеринга, для стандартной проверки документов. Тем не менее, водитель, очевидно пребывая в алкогольном опьянении, отказался подчиняться требованиям и резко ускорился, начав движение в направлении городской черты.

Во время последующего преследования сотрудник полиции применил табельное оружие сначала сделав предупреждающий выстрел вверх, а потом целенаправленно стреляя по задним шинам транспортного средства, чтобы вынудить его остановиться. Это привело к успешной блокаде беглеца на проспекте Большевиков в северной столице.

За рулем оказался 31-летний житель Пушкина, ранее лишенный водительских прав вследствие вождения в нетрезвом виде. Наряду с ним в автомобиле присутствовал его друг, арендовавший транспорт официально, но предпочитавший остаться пассивным наблюдателем ситуации.

Проведённое медицинское обследование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного, вследствие чего последовало составление трёх протоколов по административным правонарушениям. Помимо прочего, инициирован процесс рассмотрения вопроса о привлечении нарушителя к уголовной ответственности за рецидив нарушения закона о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Другу автомобилиста тоже предстоит разбирательство, так как он обвиняется в нарушении общественного порядка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти