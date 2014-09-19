В Петербурге открыли мемориальную плиту пяти министрам внутренних дел Российской империи

Торжественная церемония открытия приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

В Петербурге открыли мемориальную плиту, посвященную пяти министрам внутренних дел Российской империи. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытии, которая приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В России праздник ежегодно отмечается 10 ноября.

Мемориальная плита посвящена пяти министрам внутренних дел Российской империи – Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. По словам Колокольцева, "каждый из этих руководителей внес большой вклад в реформирование правоохранительной системы".

Ранее на набережной канала Грибоедова заложили "Прокурорскую аллею".

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области