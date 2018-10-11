На набережной канала Грибоедова заложили "Прокурорскую аллею"

Вторую по счету в городе.

На набережной канала Грибоедова в Петербурге заложили вторую по счету "Прокурорскую аллею", посвященную 300-летию прокуратуры России и 15-летию Северо-Западной транспортной прокуратуры. Аллея, увековеченная памятной табличкой, появилась на четной стороне набережной на участке от Сенного моста до Подьяческого моста. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Аллею окружают также 20 лип, которые посадили руководители комитета по благоустройству и Северо-Западной транспортной прокуратуры. Садово-парковое предприятие "Центральное" заранее подготовило места под деревья, доставило землю и необходимый инструмент.

В конце сентября в парке "Куракина Дача" появилась первая "Прокурорская аллея". Памятная аллея – дань уважения к труду ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры России. В России прокуратура была создана Петром I. Указ был издан 12 января 1722 года. Через несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах.

Фото: пресс-служба Смольного