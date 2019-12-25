В Петербурге открыли Аллею памяти, посвященную 300-летию прокуратуры России

В петербургском парке "Куракина Дача" появилась аллея, посвященная 300-летию прокуратуры России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Аллею создали сотрудники городской прокуратуры совместно с администрацией Петербурга: на ней высадили саженцы лип и каштанов. Памятная аллея – дань уважения к труду ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры России.
В России прокуратура была создана Петром I. Указ был издан 12 января 1722 года. Через несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах.
Ранее мы писали, что мемориальную доску Александру Грину открыли на Васильевском острове.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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