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В Петербурге открыли Аллею памяти, посвященную 300-летию прокуратуры России
Сегодня, 20:38
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В Петербурге открыли Аллею памяти, посвященную 300-летию прокуратуры России

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Юбилейную дату отметят 12 января 2022 года.

В петербургском парке "Куракина Дача" появилась аллея, посвященная 300-летию прокуратуры России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Аллею создали сотрудники городской прокуратуры совместно с администрацией Петербурга: на ней высадили саженцы лип и каштанов. Памятная аллея – дань уважения к труду ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры России. 

В России прокуратура была создана Петром I. Указ был издан 12 января 1722 года. Через несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах.

Ранее мы писали, что мемориальную доску Александру Грину открыли на Васильевском острове.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: памятная аллея, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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