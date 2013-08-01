На 11-й линии Васильевского острова, на фасаде дома 44, появился памятный знак.

Мемориальную доску Александру Грину открыли на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщили 18 сентября, в субботу, в группе петербургского музея А.С. Грина "Северная Гринландия" в социальной сети "Вконтакте".

На 11-й линии Васильевского острова, на фасаде дома 44, появился памятный знак. Открытие памятного знака приурочили к празднованию Дня мира. В петербургском музее Грина "Северная Гринландия" рассказали, что это первый семейный адрес автора повести-феерии "Алые паруса".

Безымянный сквер, который расположен напротив этого дома, неофициально переименовали в Сад Александра Грина. Там целый день простоял бюст, принадлежащий музею, сообщили в группе музея "Город А.С. Грина и "Алых парусов" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в Петербурге установили памятную доску актеру Георгию Жженову.

Фото: Вконтакте / Город А.С. Грина и "Алых парусов"