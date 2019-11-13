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В Петербурге открыли горячую линию для руководителей СНТ
Сегодня, 10:27
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Arinablinova

В Петербурге открыли горячую линию для руководителей СНТ

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Звонки принимают ежедневно с 9:00 до 18:00

В понедельник, 4 мая, стало известно что руководители СНТ в Петербурге и Ленинградской области смогут обратиться за помощью, позвонив на специальную горячую линию по номеру 417-38-40. Об этом рассказали в пресс службе комитета по развитию садоводства и огородничества.

Операторы принимают звонки ежедневно, с 9:00 до 18:00. В комитет можно сообщить о недостатке продуктов, товаров первой необходимости, или же задать медицинские вопросы. 

Ранее мы писали, что врачебные лаборатории открылись досрочно в 18 садоводствах Ленобласти. 

Фото: Pixabay 

 

Теги: вопросы, горячая линия, снт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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