В Петербурге открыли горячую линию для руководителей СНТ

Звонки принимают ежедневно с 9:00 до 18:00

В понедельник, 4 мая, стало известно что руководители СНТ в Петербурге и Ленинградской области смогут обратиться за помощью, позвонив на специальную горячую линию по номеру 417-38-40. Об этом рассказали в пресс службе комитета по развитию садоводства и огородничества.

Операторы принимают звонки ежедневно, с 9:00 до 18:00. В комитет можно сообщить о недостатке продуктов, товаров первой необходимости, или же задать медицинские вопросы.

Ранее мы писали, что врачебные лаборатории открылись досрочно в 18 садоводствах Ленобласти.

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