Губернатор Петербурга подвел итоги недели

Так, к примеру, в Северной столице открыли центр компетенций по формированию комфортной городской среды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвел итоги работы за прошедшую неделю на своей личной странице в соцсетях.

Так, Смольный приступил к разработке модели цифровой трансформации городского здравоохранения: планируется оптимизация приема пациентов, а также включение новейших компьютерных технологий.

Новогодние украшения в Петербурге уже сняли, однако ель решили оставить на Дворцовой площади до конца января. Беглов отметил, что город справляется с январскими морозами. Специалисты аварийных бригад дежурили круглосуточно, чтобы оперативно справиться с аварией и не допустить сбоев в подаче тепла и горячей воды в жилые дома, социальные учреждения, предприятия и организации.

Глава города сообщил, что в Петербурге открылся центр компетенций по формированию комфортной городской среды. Горожане совместно с урбанистами, архитекторами, инженерами будут обсуждать благоустройство общественных пространств, скверов, дворов.

Кроме того, по плану до конца года отремонтировать и оснастить новейшим оборудованием четыре корпуса больницы №40 в Сестрорецке.

Ранее мы писали, что Беглов проверил безопасность крещенских купаний в Петербурге.

Фото: Piter.TV