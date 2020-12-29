Беглов проверил безопасность крещенских купаний в Петербурге

К празднику в городе на Неве организовали порядка 20 купелей.

Во вторник, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господня. В этот день в церквях проходят службы, совершаются крестные ходы, а верующие по традиции окунаются в специально освященные проруби.

В Петербурге также пройдут крещенские купания. Их безопасность проверил губернатор Александр Беглов вместе с начальником ГУ МЧС России по городу Алексеем Аникиным. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

"Всем, кто решит в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа", - заявил градоначальник.

В городе на Неве организовали порядка 20 купелей. Их оборудовали безопасными подходами и раздевалками. Возле прорубей дежурят спасатели и медики.

В этом году при посещении купелей необходимо соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники МЧС проверят водоемы, где организация купелей не была согласована.

Ранее Piter.TV опубликовал списки купелей на Крещение в Петербурге.

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