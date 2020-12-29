Опубликованы списки купелей на Крещение в Петербурге

К местам в имеющихся списках добавились еще несколько мест.

Опубликованы обновлённые списки купелей на Крещение в Петербурге. Списками мест, где можно будет совершить омовение в честь церковного праздника поделились в ГУ МЧС по городу, Смольном и Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. Подробную информацию можно узнать на официальных сайтах ведомств.

К опубликованному ранее списку правительства Петербурга добавились купели у церкви Покрова Пресвятой Богородицы на проспекте Косыгина и у яхт-клуба "Геркулес" на Беговой улице.

Ранее мы сообщали о том, что купели на Крещение появятся во всех районах Петербурга. Главная из них, как обычно, будет оборудована у Петропавловской крепости.

В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний из-за пандемии. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Митрополит Волоколамский выступил в рамках программы "Церковь и мир", которая транслировалась 16 января.

Фото: Piter.tv