Список всех купелей появится 17 января.

Купели на Крещение появятся во всех районах Петербурга. Главная из них, как обычно, будет оборудована у Петропавловской крепости. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько.

Список всех купелей появится 17 января на сайтах городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, районных администраций и епархии. Перед походом нужно заранее ознакомиться с информацией о том, когда откроются и закроются купели.

У Петропавловской крепости также будет купель, хотя изначально хотели сделать прорубь.

Ранее врачи напомнили, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС