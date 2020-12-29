Купели на Крещение появятся во всех районах Петербурга. Главная из них, как обычно, будет оборудована у Петропавловской крепости. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько.
Список всех купелей появится 17 января на сайтах городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, районных администраций и епархии. Перед походом нужно заранее ознакомиться с информацией о том, когда откроются и закроются купели.
У Петропавловской крепости также будет купель, хотя изначально хотели сделать прорубь.
Ранее врачи напомнили, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС
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