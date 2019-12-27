В Петербурге открыли большинство вакансий для инкассаторов за год

В среднем им готовы платить 40 тысяч рублей.

Стало известно, что большинство вакансий инкассаторов открыто в Петербурге. В среднем им готовы платить 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter".

По данным пресс-службы, за последний год в стране было открыто более 1,3 тысячи вакансий для инкассаторов. Так, наибольший спрос оказался в Московской области - 32% предложений, в Москве - 6%, а также в Краснодарском крае и Свердловской области - 4% соответственно. В Республике Башкортостан и Петербурге по 3%. В среднем по России инкассаторам предлагают зарплату в 46,4 тысячи рублей, в Москве - в 50 тысяч.

Примечательно, что в регионах Северо-Западного федерального округа за последний год большинство предложений для инкассаторов открыто в Петербурге, Пскове, Ленобласти и Калининграде. В среднем им готовы платить 40 тысяч рублей.

Более 200 жителей СЗФО за последние месяцы работу инкассатором. В среднем они хотели получать 45 тысяч рублей. Чаще всего такую работу ищут мужчины возрасте от 40 до 50 лет.

Ранее Piter.tv информировал, что в Петербурге на треть выросло число алкомаркетов с начала пандемии. Лидером по объему продаж стала сеть магазинов "Красное и Белое".

Фото: pexels