В Петербурге открыли первый КТ-центр для диагностики коронавируса

Он будет работать круглосуточно.

В Петербурге открыли первый амбулаторный центр компьютерной томографии для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмониями и подозрением на коронавирус. Он расположился в Медицинском института им. Березина Сергея (МИБС), сообщила пресс-служба учреждения..

Диагностику смогут проходить до 70 человек в сутки, что позволит разгрузить приемные покои петербургских стационаров. Решение о госпитализации будет приниматься исходя из клинической картины после КТ.

Для медработников, которые работают с привезенными пациентами, организовали отдельные входы и выходы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей.

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