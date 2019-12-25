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В Петербурге открыли первый КТ-центр для диагностики коронавируса
Сегодня, 19:43
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В Петербурге открыли первый КТ-центр для диагностики коронавируса

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Он будет работать круглосуточно.

В Петербурге открыли первый амбулаторный центр компьютерной томографии для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмониями и подозрением на коронавирус. Он расположился в Медицинском института им. Березина Сергея (МИБС), сообщила пресс-служба учреждения..

Диагностику смогут проходить до 70 человек в сутки, что позволит разгрузить приемные покои петербургских стационаров. Решение о госпитализации будет приниматься исходя из клинической картины после КТ. 

Для медработников, которые работают с привезенными пациентами, организовали отдельные входы и выходы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей. 

Фото: Википедия 

Теги: институт березина сергея, компьютерная томография
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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