  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, сколько петербуржцев прошли обследование в центрах КТ
28 февраля, 19:48
838
mook1

Стало известно, сколько петербуржцев прошли обследование в центрах КТ

0 0

В городе продолжает работать 11 центров.

Стало известно, сколько петербуржцев прошли обследование в центрах КТ. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Выяснилось, что с момента открытия центров компьютерной томографии было обследовано более 165 тысяч пациентов.

В Петербурге продолжают работать 11 центров КТ в поликлиниках. За весь период в них обследовано более 165 тысяч амбулаторных пациентов. Из них более 47 тысяч – в текущем году

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv

Теги: компьютерная томография, коронавирус, томограмма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии