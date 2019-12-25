В городе продолжает работать 11 центров.

Стало известно, сколько петербуржцев прошли обследование в центрах КТ. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Выяснилось, что с момента открытия центров компьютерной томографии было обследовано более 165 тысяч пациентов.

В Петербурге продолжают работать 11 центров КТ в поликлиниках. За весь период в них обследовано более 165 тысяч амбулаторных пациентов. Из них более 47 тысяч – в текущем году – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv