Выставка приурочена к важной дате — 30-летней годовщине со дня трагической смерти Виктора Цоя.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что в Петербурге открылась выставка художественных работ Виктора Цоя. Об этом сообщили организаторы на официальной страничке мероприятия во "ВКонтакте".

Напомним, что на выставке покажут ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы Виктора Цоя 1987—1990 годов, которыми он украшал стены московской квартиры. Организаторы заявили, что посетители смогут видеть около сотни таких эскизов.

Выставка приурочена к 30-летней годовщине со дня трагической смерти Виктора Цоя.

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Фото:kinopoisk.ru