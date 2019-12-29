В Петербурге открыли четвертую "Точку кипения"

Главными направлениями ее работы будут профессии будущего и новые технологии.

В Петербурге открыли вторую "Точку кипения" на базе ГУАП и по совместительству четвертое подобное пространство в городе. Главными направлениями работы новой "Точки" станут профессии будущего, подготовка кадров, а также новые технологии.

На открытии пространства пецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он отметил, что в "Точках" по всей России, которых насчитывается уже несколько десятков, много направлений и тем, которые могут перерасти в лидерские. Направления "Точки кипения ГУАП" могут вскоре стать центральными как для Петербурга, так и для страны.

Организаторы уверены, что в пространстве будут коллективно работать над различными проектами, встречаться с деловыми партнерами и учиться новому. На текущий год в "Точке" запланировано уже порядка 300 мероприятий с 15 тысячами участников.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма.

Фото: Точка кипения - Санкт-Петербург. ГУАП / "ВКонтакте"