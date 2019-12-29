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Натуралистические зарисовки лагерей смерти покажут в новом музее Петербурга

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С 29 февраля на территории Военно-медицинского музея любой желающий сможет узнать подробности о трагической судьбе узников концлагерей.

Музей памяти жертв нацизма готовится к открытию в Петербурге. Экспозиция появится на территории Военно-медицинского музея. Здесь можно увидеть личные вещи бывших узников концлагерей, исторические документы и трагичные зарисовки петербургских художников.

Колекция пополнялась теми материалами, которые были использованы в качестве вещественных доказаталеьств  для советского обвинения на Нюрнбергском процессе. В конце 50-ых - 70-ых годов в музей поступают личные вещи и воспоминания бывших узников. 

Анна Волькович , старший научный сотрудник Военно-медицинского музея, куратор музея памяти жертв нацизма

На выставке подробно расскажут о трагичных судьбах заключенных, восстаниях в лагерях и доблестной работе советских медиков. 

Попасть в музей можно с 29 февраля в составе группы или одному, но только на выходных. Для организованной группы стоимость экскурсии составит 1500 рублей.

Ранее мы сообщали, что жители Невского района жалуются на огромную свалку с химическими отходами.

Видео, фото: Piter.TV

Теги: 75 лет победе, великая отечественная, война, музей жертв нацизма
Категории: Лента новостей, Картина дня, Репортажи, Новости СПб, Городские открытия,

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