Натуралистические зарисовки лагерей смерти покажут в новом музее Петербурга

С 29 февраля на территории Военно-медицинского музея любой желающий сможет узнать подробности о трагической судьбе узников концлагерей.

Музей памяти жертв нацизма готовится к открытию в Петербурге. Экспозиция появится на территории Военно-медицинского музея. Здесь можно увидеть личные вещи бывших узников концлагерей, исторические документы и трагичные зарисовки петербургских художников.

Колекция пополнялась теми материалами, которые были использованы в качестве вещественных доказаталеьств для советского обвинения на Нюрнбергском процессе. В конце 50-ых - 70-ых годов в музей поступают личные вещи и воспоминания бывших узников. Анна Волькович , старший научный сотрудник Военно-медицинского музея, куратор музея памяти жертв нацизма

На выставке подробно расскажут о трагичных судьбах заключенных, восстаниях в лагерях и доблестной работе советских медиков.

Попасть в музей можно с 29 февраля в составе группы или одному, но только на выходных. Для организованной группы стоимость экскурсии составит 1500 рублей.

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Видео, фото: Piter.TV