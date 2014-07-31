В Петербурге открылась международная конференция "Материалы и технологии для Арктики"

В конференции примут участие представители российских и зарубежных нефтегазовых компаний, строители морских судов и конструкций, научные и учебные центры.

Во Дворце конгрессов, расположенном в Стрельне, открылась международная конференция "Материалы и технологии для Арктики". Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В конференции примут участие представители российских и зарубежных нефтегазовых компаний, строители морских судов и конструкций, научные и учебные центры, которые обсудят "экономические и экологические аспекты создания объектов для работы в Арктической зоне, материалы и конструкции для освоения Арктического шельфа".

Петербург также активно сотрудничает с другими регионами страны, которые тоже заинтересованы в освоении арктических широт. К примеру, на петербургском судостроительном заводе "Северные верфи" строят рыболовецкий траулер для компании "Норебо".

Также, ранее стало известно, Петербург и Исландия намерены сотрудничать в сфере судостроения. В настоящий момент Северная столица принимает участие в разработке программ до 2027 года.

Фото: пресс-служба Смольного