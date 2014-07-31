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В Петербурге открылась международная конференция "Материалы и технологии для Арктики"
Сегодня, 17:06
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В Петербурге открылась международная конференция "Материалы и технологии для Арктики"

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В конференции примут участие представители российских и зарубежных нефтегазовых компаний, строители морских судов и конструкций, научные и учебные центры.

Во Дворце конгрессов, расположенном в Стрельне, открылась международная конференция "Материалы и технологии для Арктики". Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Смольного. 

В конференции примут участие представители российских и зарубежных нефтегазовых компаний, строители морских судов и конструкций, научные и учебные центры, которые обсудят "экономические и экологические аспекты создания объектов для работы в Арктической зоне, материалы и конструкции для освоения Арктического шельфа".

Петербург также активно сотрудничает с другими регионами страны, которые тоже заинтересованы в освоении арктических широт. К примеру, на петербургском судостроительном заводе "Северные верфи" строят рыболовецкий траулер для компании "Норебо". 

Также, ранее стало известно, Петербург и Исландия намерены сотрудничать в сфере судостроения. В настоящий момент Северная столица принимает участие в разработке программ до 2027 года.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: дворец конгрессов, конференция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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