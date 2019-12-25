В настоящий момент полным ход идёт разработка программ до 2027 года.

Петербург и Исландия намерены сотрудничать в сфере судостроения, а также изучить и освоить Арктику. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

На протяжении нескольких лет Петербург активно принимает участие в программах приграничного и трансграничного сотрудничества с государствами Евросоюза, Норвегией и Исландией. В настоящий момент Северная столица принимает участие в разработке программ до 2027 года. Петербург и Исландия намерены сотрудничать в рамках программы "Интеррег. Северная периферия и Арктика".

В декабре этого года пройдёт международный форум "Арктика: настоящее и будущее", на который город пригласил и партнеров из Исландии. Председатель Альтинга Исландии Стейнгримур Йоханн Сигфуссон поддержал предложения по дальнейшей реализации планов в судостроении и реализации арктических программ.

Ранее мы писали, что Петербург продолжает сотрудничество с финским бизнесом.

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