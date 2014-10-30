Петербург продолжает сотрудничество с финским бизнесом

Беглов заявил, что Финляндия является важным партнёром Петербурга.

В среду, 2 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с министром международного развития и внешней торговли Финляндской Республики Вилле Скиннари, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов заявил, что Финляндия является важным партнёром Петербурга. И даже в прошлом году, в период пандемии по коронавирусу, Скиннари и Беглов связывались друг с другом по видеосвязи, чтобы обсудить насущные вопросы.

В Смольном добавили, что Финляндия занимает шестое место среди государств, которые инвестируют в Петербург. А петербургские инвесторы в свою очередь открывают в Финляндии собственные производства. К примеру, в 2019 году компания "Аргус-Спектр" открыла в Савонлинне завод по производству беспроводной системы сигнализации и оповещения, а также по производству техники для безопасности пожарных и спасателей.

Петербург входит в число лидеров по масштабам приграничного и межрегионального сотрудничества с государствами Евросоюза. Город участвует в 64 из 71 проекта программы "Россия – Юго-Восточная Финляндия", – говорится в сообщении.

В рамках одного из проектов 3 июня будет открыт постоянный пропускной пункт через государственную границу в морском порту "Пассажирский порт Санкт‑Петербург". А бюджет проекта оценивается в 3,3 млн. евро.

Также Беглов отметил, что Финляндия является важным партнёром России в Арктике. Страны могут использовать промышленные и технологические ресурсы Северной столицы для осуществления международных проектов в данном регионе. Так, в декабре пройдёт международный форум "Арктика: настоящее и будущее". А финских партнеров также ждут на Международном форуме "Арктика – территория диалога", который состоится весной 2022 года.

Беглов отметил, что именно в Петербурге подготавливают специалистов, а также строят суда для работы в Арктике.

В рамках новой программы "Россия - Юго-Восточная Финляндия" Петербург выступил с заявкой на крупномаcштабный проект "Инновационный комплекс промышленного симбиоза как движущая сила развития циркулярной экономики". – говорится в сообщении.

В планах создать сеть предприятий, где избыточные ресурсы и отходы одного производителя становятся ресурсами для другого.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ Петербург представит 50 инвестиционных проектов.

Фото: gov.spb.ru