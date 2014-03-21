На ПМЭФ Петербург представит 50 инвестиционных проектов

Многие из представленных проектов уже реализованы и показывают неплохие результаты.

Петербург представит 50 инвестиционных проектов в рамках экспозиции на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе Смольного. Экспозицию уже осмотрел губернатора города Александр Беглов.

Беглов отметил, что многие из представленных проектов уже реализованы и показывают неплохие результаты. В экспозиции каждый может увидеть настоящий и будущий Петербург.

В рамках флагманского проекта ПМЭФ-2019 "Кронштадт. Остров фортов" открыты "Лагерь настоящих героев" и часть музейно-исторического арка с Аллеей героев российского флота, а вторую часть власти планируют открыть ко Дню Военно-морского флота. В Смольном отметили, что инвесторы намерены создать в Кронштадте музей военно-морского флота, гостиницы, а также гавань для яхт и катеров.

Кроме того, в экспозиции множество научно-образовательных проектов. Так, Санкт-Петербургский государственный университет совместно с городом планирует открыть инновационный центр "Невская дельта" с технологической долиной в Пушкинском районе. А также на территории города-спутника "Южный" уже идёт строительство научно-образовательного центра ИТМО Хайпарк.

Более того, особое место в экспозиции занимают проекты по развитию транспортной инфраструктуры и городского транспорта.

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Фото: gov.spb.ru