Почему Петербургу не выгодно терять Большой порт

В начале июня в Северной столице пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). СМИ пишут, что участники мероприятия обсудят развитие транспортной системы Северо-Запада России, а также усиление роли морских перевозок и привлечение в сферу инвестиций.

В этом году на форуме планируют продолжить курс на привлечение инвестиций в инфраструктуру и порты Петербурга, что подтверждает повестка XI ежегодной международной конференции "Трилогия". Ее участники обсудят наращивание морских и смешанных (интермодальных) перевозок в Баренцевом, Балтийском и Евроарктическом регионах.

Форум будет проходить на фоне активного обсуждения проекта редевелопмента территории "Большого порта" в Петербурге, связанного с возможным переносом городского порта в Ленобласть, Усть-Лугу.

Сейчас на территории "Большого порта Петербурга" находятся промышленные предприятия, погрузочно-разгрузочные фирмы и более 20 крупных терминалов. В прошлом году его грузооборот составил около 60 млн тонн. Порт, начиная с 2017 года, интегрируется в систему морских перевозок с использованием Северного морского пути. При этом Петербург может лишиться "Большого порта" в случае одобрения инвестпроекта на 440 млрд рублей, продвигаемого бизнесменом Андреем Бокаревым. Суть его предложения заключается в переносе мощностей порта в Усть-Лугу и строительстве на освободившихся территориях жилых домов.

Эксперты критически оценили инициативу, назвав ее катастрофой. По их мнению, реализация проекта будет способствовать лишь частному обогащению. Петербург же понесет потери, связанные с утратой грузопотока, налоговых поступлений в бюджет и сокращениями квалифицированного персонала.

Разногласия с бизнесом приведут к финансовым проблемам, ведь в порту уже реализуется множество инвестпроектов. Отсутствует определенность и с источниками финансирования переноса портовых мощностей. Возможно и то, что идея "частного заработка" в итоге ляжет на плечи городского бюджета.

Напомним, что петербургские власти в ходе ПМЭФ-2019 заключили 27 соглашений на общую сумму 182,4 млрд рублей, из которых 114 млрд – инвестиции в транспортную инфраструктуру. Большая часть средств была направлена на развитие портов Северной столицы.

ПМЭФ-2021 важен именно возможностью обсуждения вопросов инвестирования в развитие петербургской транспортной инфраструктуры. Инвестиции позволят городу сохранить экономическую стабильность и дадут импульс развитию морских портов.

Фото: ru.wikipedia.org