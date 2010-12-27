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В Петербурге открылась инновационная площадка РЖД
Сегодня, 7:31
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lesjasap

В Петербурге открылась инновационная площадка РЖД

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Региональный центр позволит отбирать инновационные технологии, применимые в сфере развития железных дорог.

В РЖД открыли первую региональную площадку инновационного развития. Договоренность об этом достигнута в рамках ПМЭФ. Со стороны компании соглашение подписал председатель правления Олег Белозеров. Документ подразумевает сотрудничество РЖД с правительством Северной столицы. 

Известно, что в модернизацию и реконструкцию железнодорожного центрального узла будет инвестировано около 88 миллиардов рублей. Уже в 2019 году компания откроет пять инновационных площадок. Разработки будут применяться не только на территории России, но и за границей.

Смольный считает, что проект даст толчок развитию местных городских компаний, а также продвинет наукоемкие технологии. Центр будет отбирать значимые проекты для партнеров РЖД, а также предоставлять заказы петербургским организациям. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы.

Фото: Piter.tv

Теги: инновации, иновационная площадка, олег белозеров, пмэф, ржд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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