В Петербурге открылась десятая газозаправочная станция

Станцию открыли в Колпино.

В пятницу, 18 декабря, в Колпино открылась автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Она стала десятой в сети станций Петербурга. Об этом рассказали в Смольном.

Чиновники отметили, что до конца 2023 года таких станций будет 25. Губернатор отметил, что развитие рынка газомоторного топлива, создание необходимой инфраструктуры очень важно для развития города. Он также уточнил, что автотранспортные предприятия, в том числе автобусные парки начинают внедрение техники работы на экологичном природном газе.

С 2021 года организации и физические лица могут быть освобождены от уплаты налога на транспортные средства, которые будут использовать газомоторное топливо.

Ранее мы писали, что Минэнерго оценило российский потенциал по добыче газа.

Фото: пресс-служба Смольного