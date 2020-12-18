Минэнерго оценило российский потенциал по добыче газа

В ближайшей 25-30 лет в стране не должно быть снижения потребления газа.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о мощностях страны по добыче газа и производстве СПГ. Об этом он заявил в рамках форума "Газ России 2020".

Сорокин отметил, что газодобывающая отрасль страны способна принести около 1 трлн кубометров газа каждый день, а также производить до 140 млн тонн СПГ.

В ближайшей 25-30 лет мы не ждем снижения потребления газа. Оно, по нашим прогнозам и по прогнозам всех ведущих агентств, будет только расти. Павел Сорокин, заместитель главы Минэнерго РФ

Ранее стало известно, что Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" в конце декабря.

Видео: YT / RGO Media