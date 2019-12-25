В Петербурге начала работу V Межрегиональная студенческая стройка "Санкт-Петербург"

В стройке участвуют 135 человек.

В среду, 7 июля, в Петербурге стартовала пятая Межрегиональная студенческая стройка, передает Смольный. На церемонии открытия присутствовал вице-губернатор Александр Бельский.

В этом мероприятии участвуют 135 человек: молодые люди будут работать на различных объектах строительства транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе жилищной. Стройка продлится до 27 августа. Отмечается, что заявки на конкурс участников отправили 593 человека.

Выбранных кандидатов из семи регионов страны разделили на девять отрядов.

Ранее мы писали, что дети до 16 лет не смогут арендовать электросамокат в Петербурге.

Фото: Piter.tv