Морская индустрия Петербурга получает новый импульс на Ассамблее инженеров с участием власти.

В Петербурге открылась Ассамблея морских инженеров, участие в которой принимают специалисты судостроительной отрасли, представители бизнеса и власти. От имени губернатора участников приветствовал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Поляков подчеркнул, что судостроение является одной из ключевых отраслей промышленности города и формирует более 20% его промышленного потенциала. Он отметил, что в ближайшие годы начнется масштабная модернизация Северной верфи с объемом инвестиций свыше 300 миллиардов рублей.

По словам вице-губернатора, после реновации верфь станет высокотехнологичным предприятием нового типа, способным значительно увеличить производительность и уровень выпускаемой продукции.

Ассамблея призвана стать платформой для обмена опытом, обсуждения технологических инноваций и поиска новых направлений развития морской индустрии Петербурга. Специалисты обсудят вопросы повышения эффективности производства, внедрения современных материалов и технологий, а также интеграции науки и образования в практику судостроения.

