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В Петербурге открыл 134 общественных туалета
Сегодня, 20:15
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smirenny

В Петербурге открыл 134 общественных туалета

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Уборные заработали после того, как сняли часть ограничений.

В городском "Водоканале" рассказали, что число общественных туалетов увеличилось.

С 1 июня туалетные комплексы, за исключением тех, что находятся в городских парках и садах, возобновили свою работу. Так, на данный момент в городе работают 103 стационарных туалета, 23 модульных туалета и 8 передвижных санитарно-гигиенических комплексов. Скоро начнут работу еще 15 модульных туалетов у станций метро и на некоторых пляжах, которые разрешили посещать в Колпино и Курортном районе.

Ранее мы писали, что проверенные 14 пляжей Курортного района открыты для горожан.

Фото: pixabay

Теги: водоканал, общественные туалеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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