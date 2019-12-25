Проверенные 14 пляжей Курортного района открыты для горожан

На всех пляжах установлено необходимое оборудование для комфортного отдыха, а песок очищен от мусора.

В пятницу, 19 июня, в Курортном районе проверили состояние городских пляжей, рассказали в местной администрации. Всего у акватории Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив находится 14 городских пляжей общей площадью 90 га.

Отмечается, что за содержание пляжей отвечает СПбГБУ "Курортный берег", перед началом нового летнего сезона на районных песчаных зонах отдыха установили урны, скамейки, кабинки для переодевания, зонты, а также детские игровые комплексы и щиты со спасательными кругами. Также на каждом из 14 пляжей есть общественные туалеты. Сам песок механизированно и вручную очистили от мусора, тростника и водорослей, а полтора метра пляжей в глубине обследовали водолазы.

На "Ласковом" пляже, рассказали в администрации, в этом году установят еще две металлические велопарковки, питьевые фонтанчики и четыре душевые кабины, как только снимут ограничения по коронавирусу. На "Офицерском" пляже у озера Разлив появятся пляжная мебель, душевые, раздевалки и питьевые фонтаны.

Пляжи впервые проверили и приняли в середине июня из-за режима ограничений. В это время песчаные полосы у водоемов оказались полны людьми. Посетителям рекомендуют сохранять дистанцию.

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