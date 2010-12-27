В Петербурге отклонили эскиз проекта памятника адмиралу Ушакову

В нем нашли множество недоработок.

Градостроительный совет Петербурга отверг проект памятника, посвященного адмиралу Федору Ушакову. По мнению экспертов, представленный комиссии эскиз нуждается в более тщательной доработке. Об этом сообщило издание MR7.

Сейчас же к нему есть множество претензий. Например, чиновникам не понятно, в какой обстановке находится герой : готовится управлять флотом или идет на бал. Недовольство вызывают ботинки Ушакова, а также тот факт, что он держит в руке подзорную трубу. Лавочки вокруг объекта архитектуры специалисты назвали "купчинскими". Олег Харченко добавил, что ему кажется, что эскиз выполняли несколько мастеров или собирали в разных местах. Пьедестал и фигура не имеют друг к другу никакого отношения. Саму композицию нашли слишком большой для размещения на заявленной территории.

Напомним, что памятник по задумке Смольного должен появиться на площади Труда. Инициатором памятника выступили активисты из ассоциации ООВ ВМФ. На проект требуется 25-30 миллионов рублей. Часть средств предоставят "Газпром", Ростех, ОСК.

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Фото: Piter.tv

