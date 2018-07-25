В Петербурге представили 32 эскиза памятника адмиралу Федору Ушакову

В следующий тур прошли восемь работ мастеров со всей России.

В Петербурге экспертная комиссия начала отбирает эскизы к созданию памятника Федору Ушакову. Планируется, что скульптура будет размещена на площади Труда уже в 2020 году. Этот год станет юбилейным со дня рождения адмирала. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В конкурсе участвует 29 человек. Они представили специалистам на выбор 32 работы. Открытый прием заявок стартовал по стране еще 18 марта. Инициатором проекта стала Ассоциация общественных организаций ветеранов ВМФ. После заседания 19 июня эксперты допустили до следующего этапа 8 образцов.

Известно, что композиция будет находиться спиной к Центральному военно-морскому музею. Лицо адмирала будет направлено в сторону Благовещенского моста. Среди требований организаторов требования о том, чтобы Ушаков был одет в военную форму того времени, включая его ордена,а также отображение в архитектурном ансамбле сподвижников адмирала или четырех барельефов с наиболее крупными сражениями Ушакова.

Ранее Piter.tv писал о том, что центральный военно-морской музей изменит название в юбилейный год.

Фото: Piter.tv