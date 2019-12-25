Адмирал Драгоне: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

Джузеппе Каво Драгоне рассказал о сложностях в правовой сфере.

Североатлантический военный альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия со стороны российского руководства. Соответствующий комментарий западным журналистам из издания Financial Times дал начальник Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Эксперт уточнил, что на текущий момент принятие подобного решения странами-союзниками по блоку упирается в ряд юридических ограничений. Сейчас НАТО может изучить вопрос таких упреждающих ударов по противнику в качестве мер обороны.

Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем. Джузеппе Каво Драгоне, адмирал НАТО

Драгоне добавил, что на текущий момент такое решение выходит за рамки обычного способа мышления или поведения союзников по НАТО. Для начала страны должны понять и выбрать того, кто именно будет готов совершить подобные действий против Москвы.

"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv