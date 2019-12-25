В Петербурге выздоровевших детей не пускают в школы

Они целую неделю вынуждены ждать прием к врачу.

В Петербурге сложилась ситуация при которой заболевшие, но выздоровевшие дети не могут вернуться в школы. Как сообщило АБН, записать ребенка к врачу на "выписку" можно только через неделю. То есть всё это время уже здоровый школьник находится дома на дистанционном обучении.

Проблему признают и в Комитете здравоохранения, но как решить ее, пока не знают. Только предлагают обратиться к неким специалистам детской сети" (их телефон попросту не отвечает).

По официальным данным на 1 сентября в Петербурге функционируют 687 государственных образовательных учреждений, только в начальных классах очно должны учиться 235 тысяч детей.

На Пулковском шоссе снесли незаконные гаражи ради новой школы.

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