На Пулковском шоссе снесли незаконные гаражи ради новой школы

Специалисты расчищают участок площадью около 3500 кв.м.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что на Пулковском шоссе снесли незаконные гаражи. Это далось непросто.

Комитет по контролю за имуществом начали расчищать земельный участок площадью около 3500 квадратных метров. На этом месте должна появиться школа на 1100 мест. Большинство гаражей захламлены и не используются по назначению. Часть помещений были освобождены добровольно. Однако один из землепользователей оказал активное физическое сопротивление, которое пресекли сотрудники полиции.

Отметим, что во время обследования территории, было выяснено, что на территории находятся 44 гаража. Сам участок земли был предметом договора аренды с гаражно-строительным кооперативом, который был расторгнут 10 лет назад.

Ранее мы писали, что в Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа.

Фото: gov.spb.ru