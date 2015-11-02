В Выборгском районе начали строить школу на 1550 мест

В ней будет два бассейна и двухуровневый читальный зал.

Пресс-служба Смольного со ссылкой на Комитет по строительству сообщила о начале строительства новой школы в ЖК Parkalovo Выборгского района Санкт-Петербурга. Здание с двумя бассейнами и большим читальным залом будет содержать 1550 мест для учеников.

Планировочные решения обеспечивают зонирование функциональных частей здания, в частности, разделение потоков начальной, средней и старшей школы. Классы начальной школы расположатся на первом этаже здания, как и кабинеты для маломобильных учащихся. На этом же уровне предусмотрен большой актовый зал, 25-метровый и 10-метровый бассейны, кружковые помещения, мастерские технологии и кулинарии, медицинский и пищеблоки. Администрация Санкт-Петербурга

На остальных этажах здания разместятся медиатека, два спортивных зала, кружковые и учебные помещения. На прилегающей к объекту территории построят спортивный кластер – поле для мини-футбола, прыжковую яму и полосу препятствий – и зоны отдыха. Двор будущей школы обустроят для уличных мероприятий.

Площадь объекта составит 23,7 кв метров, сам он будет четырехэтажным. Ввести школу в эксплуатацию намерены во втором квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что город выкупит у застройщика школу в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)