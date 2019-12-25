Город выкупит у застройщика школу в Красносельском районе

На данный момент в районе работают 47 школ.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт‑Петербурга нежилого здания по адресу: Санкт‑Петербург, пр. Патриотов, д.24, корп.2, строение 1".

Как пояснил портал "Строительный Петербург", у застройщика будет выкуплено здание школы на 1100 мест с бассейном. Общая площадь строения – 21627 м2. Здесь разместится третий корпус школы №509 Красносельского района. В следующем учебном году он примет первых учеников.

На данный момент в районе работают 47 школ, в которых учатся более 53 тысяч детей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)