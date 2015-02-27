В ЗакСе Петербурга предложили повысить компенсацию за снос гаражей

Инициаторы считают, что размер выплат должен соответствовать рыночной стоимости объектов.

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" внесли в петербургское Законодательное собрание законопроект о перерасчете компенсаций за снесенные гаражи. Соответствующий документ появился на сайте парламента 16 октября.

Инициаторы считают, что размер выплат должен соответствовать рыночной стоимости объектов. Кроме того, необходимо учитывать их местоположение, тип и площадь.

В 2022 году компенсация за снос гаража составила 87,5 тыс. рублей. Базовые значения цены были утверждены еще в 2012-м. Таким образом, металлический гараж оценивали в 46 тыс. рублей, железобетонный – в 63 тыс. и кирпичный – в 67 тыс. При этом реальная стоимость начинается от 300 тыс. рублей.

Компенсация должна давать возможность приобретения аналогичного бокса, хотя бы и не в непосредственной близости от сносимого кооператива. Фракция "Справедливая Россия – За правду"

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